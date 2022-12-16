Дмитрий Васильев: «Эпоха независимой журналистики на Западе закончилась. Все указывает на то, что журналисты работают по приказу»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о непопадании российских спортсменов в претенденты на звание лучших атлетов 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

«Это завершение эпохи независимой журналистики. Журналист — это специалист, черпающий информацию из разных источников, в том числе из альтернативных, отличных от тех, которые исповедуют все. В данном случае мы не видим объективности и непредвзятого подхода.

Все указывает на то, что эти журналисты ангажированы и работают по приказу, не имеют своего мнения. Повторюсь, эпоха независимой журналистики на Западе закончилась. Они всегда кричали, поучали нас, что они все такие демократичные и независимые, а у нас тут сплошной тоталитаризм, нет никакой свободы слова. Но при этом мы видим полярную ситуацию, все наоборот.

Это печально. Хотелось бы услышать независимое мнение от коллег из‑за границы, но, видимо, мы больше этого никогда не увидим, — сказал Васильев.