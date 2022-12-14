Представители биатлона и лыжных гонок обратились в Мосгорсуд с просьбой изменить меру пресечения экс-главе СБР Александру Кравцову

Представители биатлона и лыжных гонок направили в Мосгорсуд открытое письмо с просьбой изменить меру пресечения бывшему главе Союза биатлонистов России (СБР) .

В письме сообщается, что за два года нахождения Кравцова в изоляторе у него значительно ухудшилось состояние здоровья – ему дважды диагностировали полинейропатию нижних конечностей неясного генеза.

«Представляется, что избрание ему иной, более мягкой, чем содержание под стражей, меры пресечения, позволило бы соблюсти баланс между интересами суда и Кравцова А.М», – говорится в письме.

Обращение подписали двукратный олимпийский чемпион по биатлону , олимпийский чемпион по биатлону , заслуженные тренеры России по лыжным гонкам и биатлону Максим Кугаевский, Иннокентий Каринцев, Геннадий Раменский, и другие.

Кравцова арестовали в сентябре 2020 года. Экс-главе СБР инкриминируют статью 160 Уголовного кодекса РФ («присвоение или растрата в особо крупном размере»). Максимальная санкция по этой статье – до 10 лет лишения свободы.

Почему арестован Александр Кравцов – казначей нашего спорта: ему вменяют, что фиктивно пристроил дочерей, зятя, внука, заплатил им 14 млн