Каминский о премии спортивной прессы: «Лучшие спортсмены Олимпийских игр не отмечены — это же полная ерунда. Лишний раз подтверждает, что политика на первом месте»
Тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский высказался о непопадании российских спортсменов в претенденты на звание лучших атлетов 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).
«Лучшие спортсмены Олимпийских игр не отмечены — это же полная ерунда. Лишний раз подтверждает, что политика у них на первом месте, при этом начинает пропадать объективность.
Если хотите быть объективными, так выделите сильнейших», — сказал Каминский.
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