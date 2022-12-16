Тренер сборной России по биатлону высказался о непопадании российских спортсменов в претенденты на звание лучших атлетов 2022 года по версии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS).

«Лучшие спортсмены Олимпийских игр не отмечены — это же полная ерунда. Лишний раз подтверждает, что политика у них на первом месте, при этом начинает пропадать объективность.

Если хотите быть объективными, так выделите сильнейших», — сказал Каминский.