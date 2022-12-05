Наталья Гербулова: «Не скажу, что я главный телеграмный заводила. Я просто главный заводила»

Российская биатлонистка назвала себя главной заводилой в команде.

«Песни в телеграме – это уже была истерика, потому что мы с Катей (Носковой) пришли после тяжелой тренировки и понимали, что на следующий день еще тяжелее будет. Да, иногда эмоции проявляются у меня вот так. Конечно, люблю караоке – мы такие же люди, как и все. Можем сходить в кафешку, попеть песни, но это все в то время, когда нет сборов и соревнований, только в межсезонье.

Не скажу, что я главный телеграмный заводила. Скажу, что я просто главный заводила, ха-ха. Я привыкла в соцсетях делиться моментами из жизни, чтобы люди не грустили. У нас с девочками телеграм-канал, там около тысячи подписчиков. Из наших ребят хороший канал у Дани Серохвостова – у него 5 тысяч. Но он создал его чуть раньше, поэтому, думаю, мы его скоро догоним.

В нашем канале нет негатива, люди искренне поддерживают – спасибо им большое, что не забывают про биатлон даже в нынешней ситуации.

Нет идей, например, насчет ютуба и активного блогерства, нам достаточно телеграма. Сил пока хватает только на это», – сказала Гербулова.

«Фотосессии помогают раскрыться, стать уверенной в себе». Интервью с Натальей Гербуловой, ради которой стоит смотреть биатлон