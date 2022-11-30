Дистанция индивидуальных гонок на этапе Кубка России в Увате сокращена. Мужчины пробегут 15 км, женщины – 12,5
Жюри приняло решение сократить дистанции индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.
Мужчины пробегут 15 км, женщины – 12,5.
Решение принято из-за погодных условий. 1 декабря в Увате ожидается около 20 градусов мороза.
Начало женской индивидуальной гонки – в 8.50, мужской – в 11.20 по московскому времени.
«При таких температурах даже машина замерзает». В биатлоне ссора из-за... мороза: Каминский против боссов
Комментарии