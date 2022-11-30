Дистанция индивидуальных гонок на этапе Кубка России в Увате сокращена. Мужчины пробегут 15 км, женщины – 12,5

Жюри приняло решение сократить дистанции индивидуальных гонок на втором этапе Кубка России по биатлону в Увате.

Мужчины пробегут 15 км, женщины – 12,5.

Решение принято из-за погодных условий. 1 декабря в Увате ожидается около 20 градусов мороза.

Начало женской индивидуальной гонки – в 8.50, мужской – в 11.20 по московскому времени.

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