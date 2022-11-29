Драчев об отмене гонок из-за мороза: «У нас есть стадионы А класса: Ханты, Тюмень, Уват. Там и будем бегать, пока в европейской части снега немного»

Бывший президент Союза биатлонистов России ( ) прокомментировал отмену гонок из-за мороза на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске.

– Это же природа, что с ней сделаешь? Бывают годы, что и спокойно можно выступать, а бывают такие минус 28. К сожалению, тут ничего не изменишь. Как запланировать погоду?

– Можно изменить календарь, перенести гонки в более благоприятные регионы…

– Теоретически можно, но куда? Здесь же речь не только о географических широтах, но и о стадионах. У нас есть несколько стадионов А‑класса, которые нужно загружать: Ханты‑Мансийск, Тюмень, Уват. Там и будем бегать, пока в европейской части России снега не очень много.

Возможно, стоит на Мурманск обратить внимание, там точно не будет таких морозов, как в Ханты‑Мансийске. Хотя помню, было такое, что на вкатывании в ноябре стояло минус 25…

Согласен, по статистике, в Мурманске, Карелии или Удмуртии морозы попозже настают. Но с другой стороны, в Ханты‑Мансийске мы точно знаем, что будет снег, – сказал Драчев.