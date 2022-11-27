СБР может провести отмененные из-за мороза гонки на других этапах Кубка России

Союз биатлонистов России (СБР) рассмотрит вопрос о проведении отмененных гонок Кубка Росси на других этапах соревнований.

Об этом сообщил председатель исполкома СБР Иван Мелихов. Ранее на первом этапе Кубка России в Ханты-Мансийске из-за мороза были отменены гонки преследования и эстафеты.

«Вчера смотрели прогноз, и погода нам давала около двух часов температуры меньше 20 градусов. Мы планировали и хотели провести гонки, но погода не дала нам таких шансов. Конечно, пообщались со всеми спортсменами, включая членов сборной России. Многие с утра пошли на тренировки, в тир, в тренажерный зал.

Когда составляли календарь, обсуждали вопрос о возможном проведении отмененных гонок в другом месте. На данный момент в Увате (где пройдет второй этап Кубка России – Sports.ru) пограничные 18-19 градусов, жюри вместе с врачами будут принимать решение на месте.

Как всегда Ханты‑Мансийск организовал все на высоком уровне, все было подготовлено и сделано супер. Мотивация у спортсменов высокая в этом году. Исполком СБР утвердил призовые, по итогам гонок шесть спортсменов получают деньги, а в конце сезона федерации тоже получат деньги, поэтому заинтересованность есть.

Белорусские биатлонисты поедут на три этапа. Возможно, не будут участвовать в Уфе, но точно приедут в Рязань, потом в Рыбинск. Планируют выступать и в чемпионате России. Конечно, это дополнительная мотивация для россиян», - рассказал Мелихов.

Биатлон стартовал в минус 20! У Бабикова усы в инее, у Сливко на щеках сердечки, а Губерниев спел 4 песни за гонку