Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит этап Кубка мира в Контиолахти

Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, который пройдет с 29 ноября по 4 декабря.

Спортсменка, завоевавшая Кубок мира в прошлом году, испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая.

«Это испытание терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», – сказала норвежка.

Вместо Ульсбю-Ройселанн на этапе в выступит .