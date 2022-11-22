Марте Ульсбю-Ройселанн пропустит этап Кубка мира в Контиолахти

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Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Марте Ульсбю-Ройселанн не выступит на первом этапе Кубка мира в Контиолахти, который пройдет с 29 ноября по 4 декабря.

Спортсменка, завоевавшая Кубок мира в прошлом году, испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за последствий опоясывающего лишая.

«Это испытание терпения. Я просто должна рассчитывать, что мне поможет время, и действовать спокойно. На данный момент мое тело не готово к тяжелым соревнованиям, поэтому мне придется остаться дома», – сказала норвежка.

Вместо Ульсбю-Ройселанн на этапе в Контиолахти выступит Каролине Эрдал.

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