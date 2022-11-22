Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти
С 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2022/23
1-й этап
Контиолахти, Финляндия
Расписание гонок
29 ноября, вторник
Индивидуальная гонка, мужчины
15.15
30 ноября, среда
Индивидуальная гонка, женщины
15.15
1 декабря, четверг
Эстафета, мужчины
13.00
Эстафета, женщины
15.35
3 декабря, суббота
Спринт, мужчины
12.45
Спринт, женщины
15.45
4 декабря, воскресенье
Гонка преследования, мужчины
14.15
Гонка преследования, женщины
16.15
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.
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