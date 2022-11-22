Расписание первого этапа Кубка мира по биатлону в Контиолахти

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С 29 ноября по 4 декабря в финском Контиолахти пройдет первый этап Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2022/23

1-й этап

Контиолахти, Финляндия

Расписание гонок

29 ноября, вторник

Индивидуальная гонка, мужчины

15.15

30 ноября, среда

Индивидуальная гонка, женщины

15.15

1 декабря, четверг

Эстафета, мужчины

13.00

Эстафета, женщины

15.35

3 декабря, суббота

Спринт, мужчины

12.45

Спринт, женщины

15.45

4 декабря, воскресенье

Гонка преследования, мужчины

14.15

Гонка преследования, женщины

16.15

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское.

Календарь Кубка мира по биатлону сезона-2022/23

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