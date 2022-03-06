Кубок мира. Гонка преследования. Ройселанн была быстрейшей на лыжне, Бескон – 2-я, Херманн – 3-я, Экхофф – 8-я, у Вирер лучшая скорострельность

Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Женщины
Гонка преследования
Лыжный ход
1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 26.42,3
2. Анаис Бескон (Франция) – 5,5
3. Дениз Херманн (Германия) – 7,7
4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 9,7
5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 12,3
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 13,7
7. Маркета Давидова (Чехия) – 15,7
8. Тириль Экхофф (Норвегия) – 16,3
9. Эльвира Оберг (Швеция) – 18,5
10. Стина Нильссон (Швеция) – 21,0...
18. Доротея Вирер (Италия) – 39,8
Скорострельность
1. Доротея Вирер (Италия) – 1.38,1 (0)
2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.39,2 (4)
3. Жюлия Симон (Франция) – 1.39,7 (4)
4. Байба Бендика (Латвия) – 1.40,9 (4)
5. Лотте Лие (Бельгия) – 1.42,4 (2)
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.42,9 (1)...
31. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.58,6 (2)
32. Дениз Херманн (Германия) – 1.59,0 (3)
Чистое время пасьюта
1. Доротея Вирер (Италия) – 31.04,7
2. Франциска Пройс (Германия) – 11,4
3. Джессика Йислова (Чехия) – 29,1
4. Тириль Экхофф (Норвегия) – 31,1
5. Лена Хекки (Швейцария) – 40,5
6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 43,9
7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 47,6
8. Дуня Здоуц (Австрия) – 52,1
9. Дениз Херманн (Германия) – 55,6
10. Анаис Бескон (Франция) – 1.00,8