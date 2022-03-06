Кубок мира. Гонка преследования. Ройселанн была быстрейшей на лыжне, Бескон – 2-я, Херманн – 3-я, Экхофф – 8-я, у Вирер лучшая скорострельность

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Норвежская биатлонистка Марте Ульсбю-Ройселанн показала лучший лыжный ход в гонке преследования на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Женщины

Гонка преследования

Лыжный ход

1. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 26.42,3

2. Анаис Бескон (Франция) – 5,5

3. Дениз Херманн (Германия) – 7,7

4. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 9,7

5. Паулина Фиалкова (Словакия) – 12,3

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 13,7

7. Маркета Давидова (Чехия) – 15,7

8. Тириль Экхофф (Норвегия) – 16,3

9. Эльвира Оберг (Швеция) – 18,5

10. Стина Нильссон (Швеция) – 21,0...

18. Доротея Вирер (Италия) – 39,8

Скорострельность

1. Доротея Вирер (Италия) – 1.38,1 (0)

2. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 1.39,2 (4)

3. Жюлия Симон (Франция) – 1.39,7 (4)

4. Байба Бендика (Латвия) – 1.40,9 (4)

5. Лотте Лие (Бельгия) – 1.42,4 (2)

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 1.42,9 (1)...

31. Тириль Экхофф (Норвегия) – 1.58,6 (2)

32. Дениз Херманн (Германия) – 1.59,0 (3)

Чистое время пасьюта

1. Доротея Вирер (Италия) – 31.04,7

2. Франциска Пройс (Германия) – 11,4

3. Джессика Йислова (Чехия) – 29,1

4. Тириль Экхофф (Норвегия) – 31,1

5. Лена Хекки (Швейцария) – 40,5

6. Марте Ульсбю-Ройселанн (Норвегия) – 43,9

7. Каролине Кноттен (Норвегия) – 47,6

8. Дуня Здоуц (Австрия) – 52,1

9. Дениз Херманн (Германия) – 55,6

10. Анаис Бескон (Франция) – 1.00,8

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