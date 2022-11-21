Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске

Теги телевидение Кубок России Биатлон

С 24 по 27 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.

Кубок России-2022/23 по биатлону

Первый этап

Ханты-Мансийск

Расписание трансляций

24 ноября, четверг

Спринт, мужчины

8:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Спринт, женщины

11:00 Матч! Арена, Матч! Планета

26 ноября, суббота

Гонка преследования, мужчины

8:45 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Гонка преследования, женщины

11:45 Матч ТВ, Матч! Арена

27 ноября, воскресенье

Эстафета, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета

Эстафета, женщины

12:00 Матч! Арена, Матч! Планета

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.

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