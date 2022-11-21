Расписание трансляций первого этапа Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске
С 24 по 27 ноября в Ханты-Мансийске пройдет первый этап Кубка России по биатлону. Sports.ru представляет расписание трансляций соревнований.
Кубок России-2022/23 по биатлону
Первый этап
Ханты-Мансийск
Расписание трансляций
24 ноября, четверг
Спринт, мужчины
8:30 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Спринт, женщины
11:00 Матч! Арена, Матч! Планета
26 ноября, суббота
Гонка преследования, мужчины
8:45 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Гонка преследования, женщины
11:45 Матч ТВ, Матч! Арена
27 ноября, воскресенье
Эстафета, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена, Матч! Планета
Эстафета, женщины
12:00 Матч! Арена, Матч! Планета
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала трансляций – московское. Указаны только прямые трансляции.
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