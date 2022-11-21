Сергей Башкиров: «Логинов после перенесенной болезни пока не в кондициях. Планирует выступать в отдельных стартах Кубка России, пока не наберет форму»
Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров рассказал о состоянии Александра Логинова после болезни.
«Готовимся к соревнованиям. Кто‑то в лучшем состоянии, кто‑то еще не готов выступать. Например, Александр Логинов после перенесенной болезни пока не в кондициях.
Планирует выступать в отдельных стартах Кубка России, пока не наберет форму.
Такая же ситуация у Максима Цветкова. Сейчас они находятся в расположении команды в Ханты‑Мансийске», — сказал Башкиров.
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