Сергей Башкиров: «Логинов после перенесенной болезни пока не в кондициях. Планирует выступать в отдельных стартах Кубка России, пока не наберет форму»

Тренер сборной России по биатлону рассказал о состоянии после болезни.

«Готовимся к соревнованиям. Кто‑то в лучшем состоянии, кто‑то еще не готов выступать. Например, Александр Логинов после перенесенной болезни пока не в кондициях.

Планирует выступать в отдельных стартах Кубка России, пока не наберет форму.

Такая же ситуация у . Сейчас они находятся в расположении команды в Ханты‑Мансийске», — сказал Башкиров.