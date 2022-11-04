Зигфрид Мазе: «Цены на электричество в Норвегии подскочили еще до украинского кризиса. Запастись снегом будет проблемой для организаторов гонок»

Тренер сборной Норвегии Зигфрид Мазе рассказал о проблемах с организацией соревнований из-за высоких цен на электричество.

Ранее открытие биатлонного сезона в Норвегии перенесли из Шушена в Лиллехаммер. Решение было принято из-за нехватки снега.

«Сейчас мы понимаем, что любая поездка может сорваться. Начало сезона всегда связано с погодными условиями. Если снег выпадает чуть раньше – вам повезло. Если нет – к сожалению, это приводит к отмене гонок. Тут все время нужно гадать.

В прошлом году в Норвегии подскочили цены на электричество, еще до украинского кризиса. Именно поэтому в Шушене на данный момент не производят снег, это слишком затратно. Они были не в состоянии сделать столько снега, сколько планировали в этом сезоне.

Запастись снегом будет настоящей проблемой для организаторов [гонок], зная, что цены на электричество и ситуация с запасами воды взаимосвязаны. Это станет сложным вопросом», – заявил Мазе.