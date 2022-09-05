Йоханнес Бо о критике со стороны Мазе до Олимпиады: «Я думал, он найдет воодушевляющие слова, но было наоборот. Вновь встретиться с Зигфридом за обедом уже не так хотелось»

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо рассказал о неприятном разговоре с тренером Зигфридом Мазе перед началом Олимпиады в Пекине.

В январе на этапе Кубка мира в Оберхофе, за месяц до старта Игр, Бо допустил пять промахов в спринте и занял 28-е место – это стало поводом для резкой критики со стороны Мазе. После гонки они встретились в отеле, где тренер начал говорить со своим подопечным на повышенных тонах.

«Я думал, он найдет какие-нибудь воодушевляющие слова. Но все было ровно наоборот. Когда он вышел из комнаты, я был озадачен.

К критике я отношусь нормально. Выбор такой: либо я слушаю и принимаю тот факт, что она оправдана, либо просто пропускаю мимо ушей.

Я не считал, что это соответствовало моим ощущениям (Бо отметил, что не разделял многих опасений тренера по поводу стрельбы – Sports.ru). Я понимал, к чему иду.

Просто дал ему (Мазе) высказаться? Да, это было именно так. Я могу вытерпеть небольшую нервотрепку. У меня был сложный период, и меня справедливо критиковали, хотя я в каком-то смысле в себя верил.

Я не пугался и не нервничал, хотя вновь встретиться с Зигфридом за обедом уже не так хотелось», – рассмеявшись сказал Бо.

«Он долго боролся со своим состоянием. И в Оберхофе мы выяснили кое-что важное. Я чувствовал, что он возвращается к уровню, на который способен. Но, возможно, это предчувствие было чересчур оптимистичным, так как после трех его промахов (на лежке в спринте Оберхофа – Sports.ru) я был крайне разочарован. Он стрелял слишком быстро, чего не стоило делать в тех [погодных] условиях.

Сам Йоханнес заявил, что ему «не хватило немного удачи, и все могло бы сложиться по-другому». Тогда я ответил ему: «Если на Олимпиаде ты расскажешь журналистам, что мог бы стать олимпийским чемпионом, будь у тебя немного удачи, все будут смеяться над тобой».

Я сказал Йоханнесу, что в данный момент это не смешно. И что вся наша подготовка с того момента до первой олимпийской гонки, должна быть идеальной. Мы должны работать намного лучше. Я был очень зол.

Хотелось предупредить его и заставить осознать всю серьезность ситуации. Правда заключалась в том, что до Олимпиады оставалось лишь четыре гонки. И я понимал, что если в Антхольце (на последнем этапе Кубка мира перед Играми – Sports.ru) дела пойдут плохо, то он прибудет на Олимпиаду не с тем настроением, с которым нужно.

Но он вовремя собрался. И приехал в Пекин с хорошим послужным списком», – сказал Мазе.

На Олимпиаде-2022 биатлонист выиграл четыре золотых медали и одну бронзовую.

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