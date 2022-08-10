«Получили несколько напоминаний о том, над чем нужно поработать в следующий тренировочный период». Мазе подвел итоги фестиваля Blink

Теги сборная Норвегии летний биатлон фото Blink Ветле Шостад Кристиансен Зигфрид Мазе Биатлон

Тренер норвежских биатлонистов по стрельбе Зигфрид Мазе подвел итоги лыжероллерного фестиваля Blink, прошедшего в Саннесе с 3 по 6 августа.

«Еще один отличный Blink с невероятной публикой, как всегда.

Это было тяжелое возвращение к соревнованиям, так как мы не достигли всего, чего хотели, и получили несколько напоминаний о том, над чем нужно поработать в следующий тренировочный период!

В любом случае, мы продолжаем», – написал Мазе, отметив профили Тарьея и Йоханнеса Бо, Стурлы Лагрейда и Филипа Андерсена.

«Отдельного упоминания заслуживает Ветле Кристиансен за победу – ты это заслужил, парень, отличная гонка!

И большое спасибо всем работникам за отличную организацию, увидимся в следующем году», – добавил тренер.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные