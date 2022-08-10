«Получили несколько напоминаний о том, над чем нужно поработать в следующий тренировочный период». Мазе подвел итоги фестиваля Blink

Тренер норвежских биатлонистов по стрельбе подвел итоги лыжероллерного фестиваля , прошедшего в Саннесе с 3 по 6 августа.

«Еще один отличный Blink с невероятной публикой, как всегда.

Это было тяжелое возвращение к соревнованиям, так как мы не достигли всего, чего хотели, и получили несколько напоминаний о том, над чем нужно поработать в следующий тренировочный период!

В любом случае, мы продолжаем», – написал Мазе, отметив профили Тарьея и Йоханнеса Бо, Стурлы Лагрейда и Филипа Андерсена.

«Отдельного упоминания заслуживает за победу – ты это заслужил, парень, отличная гонка!

И большое спасибо всем работникам за отличную организацию, увидимся в следующем году», – добавил тренер.