Никита Крюков: «Каминский сказал, что я еще не достоин войти в его тренерский штаб, нужно развиваться»

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Никита Крюков заявил, что тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский не взял его в штаб из‑за нехватки опыта.

Ранее Крюков работал со сборной Китая по лыжным гонкам.

«Алдан (где сейчас тренируется группа Каминского – Sports.ru) – классное место, но многих пугает расстояние. Первый раз, когда приехал в 2012 году, акклиматизация проходила очень тяжело, на тренировке шатало. Не понимал, когда утро, день, вечер.

Юрий Михайлович сказал, что я еще не достоин войти в его тренерский штаб, нужно развиваться. Сейчас я набираюсь опыта, стараюсь общаться со многими великими тренерами, учиться у них.

Работу в Китае я оценил лучше, чем руководство команды, потому что они со стороны работодателя оценили по итоговому протоколу, а мой спортсмен занял 30‑е место», – сказал Крюков.