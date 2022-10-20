«Датчане вообще могут не приезжать на Олимпийские игры, их никто не заметит». Тихонов о том, что глава НОК Дании ушел с выступления Позднякова

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался об инциденте на генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) в Сеуле.

Ранее глава олимпийского комитета Дании Ханс Наторп покинул зал заседания во время выступления россиянина Станислава Позднякова.

– А кто такие датчане в спорте? У них там полторы калеки выступает. Эта ситуация – показатель безголовости американцев и большого нашего собственного упущения. Мы же сами начали что-то там заявлять, сами во всем виноваты. Допингами, например, завалили.

Датчане вообще могут не приезжать на Олимпийские игры, и их никто не заметит. А когда нет россиян, теряется конкуренция, теряется реклама, пресса. Журналистам про кого писать? Где у датчан спорт, где их история? Разве можно сравнивать с нашей историей? Только Россия составляла конкуренцию Америке. Хорошо, что Наторп ушел. В зале чище стало!

– Почему глава МОК Томас Бах не реагирует на такие действия официальных представителей?

– Он подневольный человек, так как генеральным спонсором является Америка. Если бы мы были, мы бы диктовали условия. Как говорится, кто платит, тот и музыку заказывает. Вот что плохо. Надо быть смелее!

– Что бы вы сделали на месте Позднякова?

– Я бы поаплодировал. Не нужно забывать, что мы великая страна, и унижаться нам не перед кем, – сказал Тихонов.

Глава НОК Дании покинул зал генассамблеи Ассоциации национальных олимпийских комитетов в ходе выступления Позднякова