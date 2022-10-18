Михаил Шашилов: «Со следующего года начнем чаще практиковать тренировки с лыжниками. Нужно только нащупать время»

Тренер женской сборной России по биатлону заявил, что со следующего года совместные тренировки с лыжниками будут проходить чаще.

Ранее группы Артема Истомина и Егора Сорина провели совместную тренировку на сборе в Сочи.

«Если мы будем дружно, вместе с вами как‑то созидать, думаю, что и спортсмены поймут это. Понятно, что сейчас время такое, немножко смутное, много всяких заморочек и благ, но когда тренер с тренерами и представители разных видов спорта общаются, это напоминает мне времена СССР, когда все собирались за столом и обменивались всем. На этом стояла страна.

Со следующего года мы начнем чаще практиковать. Нужно только нащупать время», – сказал Шашилов.

«Мы делимся опытом, что‑то ищем. У Шашилова появились новые мысли, которые мы сейчас вынашиваем», – добавил тренер сборной России по лыжным гонкам .