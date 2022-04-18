Латыпов, Халили, Резцова, Миронова и другие призеры Олимпиады снялись в фотосессии СБР «Биатлон в круге света»

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Олимпийские призеры Пекина-2022 по биатлону снялись в фотосессии Союза биатлонистов России (СБР) под названием «Биатлон в круге света».

Сегодня СБР опубликовал ролик с участием Эдуарда Латыпова, Карима Халили, Кристины Резцовой, Ульяны Нигматуллиной, Светланы Мироновой и Ирины Казакевич.

На прошедших Играх Латыпов взял три бронзовых медали – в мужской и смешанной эстафетах, а также в гонке преследования. На счету Халили – бронза в эстафете. Александр Логинов и Максим Цветков в ролике СБР отсутствуют.

Резцова и Нигматуллина завоевали бронзу в смешанной эстафете, а также серебро в женской – вместе с Мироновой и Казакевич.

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