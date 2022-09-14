Кубок Содружества. Спринт. Гореева стартует 2-й, Куклина – 14-й, Казакевич – 16-й, Сливко – 19-й, Алимбекова – 22-й, Гербулова – 24-й

Теги сборная России жен результаты сборная Беларуси жен Лариса Куклина Динара Алимбекова Наталья Гербулова Виктория Сливко Тамара Дербушева (Воронина) Анастасия Егорова Ирина Кручинкина Ирина Казакевич Елизавета Каплина Екатерина Носкова (Мошкова) Екатерина Бех Анастасия Батманова Анастасия Гореева Полина Плюснина Алина Кудисова Кубок Содружества Биатлон

15 сентября в Раубичах на втором этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский спринт. 

PARI Кубок Содружества

2-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена». 

Старт-лист

1. Ирина Кручинкина (Беларусь)

2. Анастасия Гореева (Россия)...

4. Полина Плюснина (Россия)...

6. Анастасия Батманова (Россия)...

12. Алина Кудисова (Россия)...

14. Лариса Куклина (Россия)

15. Елизавета Каплина (Россия)

16. Ирина Казакевич (Россия)

17. Тамара Дербушева (Россия)

18. Анастасия Егорова (Россия)

19. Виктория Сливко (Россия)...

22. Динара Алимбекова (Беларусь)

23. Екатерина Носкова (Россия)

24. Наталья Гербулова (Россия)

25. Екатерина Бех (Россия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

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