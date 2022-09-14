Кубок Содружества. Спринт. Гореева стартует 2-й, Куклина – 14-й, Казакевич – 16-й, Сливко – 19-й, Алимбекова – 22-й, Гербулова – 24-й

15 сентября в Раубичах на втором этапе Кубка Содружества по биатлону пройдет женский спринт.

PARI Кубок Содружества

2-й этап

Раубичи, Беларусь

Женщины

Спринт

Начало – 11.00 по московскому времени, трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Ирина Кручинкина (Беларусь)

2. (Россия)...

4. Полина Плюснина (Россия)...

6. Анастасия Батманова (Россия)...

12. Алина Кудисова (Россия)...

14. (Россия)

15. Елизавета Каплина (Россия)

16. (Россия)

17. Тамара Дербушева (Россия)

18. Анастасия Егорова (Россия)

19. (Россия)...

22. (Беларусь)

23. Екатерина Носкова (Россия)

24. Наталья Гербулова (Россия)

25. Екатерина Бех (Россия)

Расписание трансляций второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах