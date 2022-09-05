Расписание второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

С 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону.
Соревнования будут проходить с участием российских и белорусских спортсменов.
PARI Кубок Содружества
2-й этап
Раубичи, Беларусь
15 сентября, четверг
Спринт, женщины
11:00
Спринт, мужчины
14:00
17 сентября, суббота
Гонка преследования, женщины
11:00
Гонка преследования, мужчины
14:00
18 сентября, воскресенье
Масс-старт, женщины
11:00
Масс-старт, мужчины
12:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.