Расписание второго этапа Кубка Содружества по биатлону в Раубичах

С 15 по 18 сентября в белорусских Раубичах пройдет второй этап Кубка Содружества по биатлону.

Соревнования будут проходить с участием российских и белорусских спортсменов.

PARI Кубок Содружества

2-й этап

Раубичи, Беларусь

15 сентября, четверг

Спринт, женщины

11:00

Спринт, мужчины

14:00

17 сентября, суббота

Гонка преследования, женщины

11:00

Гонка преследования, мужчины

14:00

18 сентября, воскресенье

Масс-старт, женщины

11:00

Масс-старт, мужчины

12:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.