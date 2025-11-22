Биатлонист Логинов: 36–37 лет — это не похороны карьеры для этого вида спорта.

Российский биатлонист Александр Логинов считает, что в 36-37 лет карьеру в биатлоне еще можно продолжать.

— Есть очень сильный Серохвостов, Карим Халили, у них сейчас расцвет. Тебе ощутимо за 30. Когда ты в таком возрасте бегаешь на ровне с этими ребятами, о чем это говорит?

— Надеюсь, это говорит, что у нас будет еще прирост у молодежи. Может, и я поспособствую и помогу в развитии скорости в нашем биатлоне.

Если говорить про возраст, то надо сказать, что есть пример Тарьея Бо, который в 36 лет держался в топ‑5 Кубка мира. Я думаю, что нет смысла говорить, что в таком возрасте все закончено. Я считаю, что даже 36–37 лет — это не похороны карьеры для этого вида спорта, — сказал 33-летний Логинов.