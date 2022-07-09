Анамария Лампич: «На прошлой неделе я впервые бежала с винтовкой, приехала на стрельбище и подумала: «Что мне делать дальше? Лечь?» Мое тело заблокировалось»

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Трехкратный призер ЧМ по лыжным гонкам Анамария Лампич рассказала о своих примерах для подражания и первых шагах в биатлоне.

«Стина (Нильссон) была для меня большим примером для подражания в лыжных гонках. Мне нравится, как она бежит, думает, двигается. Возможно, потому что она такая же высокая, как я, я вижу в ней себя. Если вы спросите моего парня, кто для меня самый большой пример для подражания, он ответит: «Стина». Я всегда смотрю на то, что она делает... Она и Дениз (Херманн) показали мне и всем, что ты можешь многого добиться, если в твоей голове правильные мысли.

Мне нравилось соревноваться в лыжах... Я выиграла глобус и получила три медали чемпионата мира. Быть на вершине в течение трех лет – большое достижение для словенской спортсменки. Я хотела получить олимпийскую медаль, но не получилось. Это было грустно, но жизнь продолжается.

После Олимпиады я стала больше говорить о биатлоне. Это как последний шанс научиться чему-то новому... Если бы я осталась в лыжных гонках до своего тридцатилетия, я бы пожалела о том, что не попробовала биатлон... Я знаю, что это будет нелегко: нельзя научиться стрелять за месяц. Как и ребенок не может научиться ходить за месяц – на это нужен год! Я просто буду терпелива и буду прислушиваться к тренеру.

Сейчас так много всего, что я многое забываю. Как будто информация сначала заходит, а потом сразу выходит! Сейчас я концентрируюсь только на позиции, спусковом крючке, дыхании. Это довольно трудно, но я учусь и вполне довольна... Наблюдая за командой «А», я вижу, что очень отстаю, начиная с нуля. На прошлой неделе я впервые бежала с винтовкой, приехала на стрельбище и подумала: «Что мне делать дальше? Лечь?» Мое тело заблокировалось. Вы бы видели мое тело. У меня все болит и много синяков. Это долгий процесс, но я учусь каждый день.

Нет никакого давления. У меня есть несколько целей, но я никогда не забегаю слишком далеко. Я уже многого добилась в своей жизни, так что если в этом сезоне я каждый раз буду последней, ничего страшного... У меня нет никаких ожиданий на эту зиму. Я просто буду плыть по течению», – сказала Лампич.

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