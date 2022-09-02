Карим Халили: «Готовимся к сезону, и неважно, будет он только в России или за рубежом. Мы должны принять решение IBU и подстраиваться под ситуацию»

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Российский биатлонист Карим Халили высказался об отстранении сборной от международных стартов.

– Пока еще не чувствуется, что не будет ни чемпионата мира, ни Кубка мира? Все-таки прошлый сезон добегали почти полностью, а до зимнего еще почти три месяца.

– Есть сегодняшний день и мы им живем. Тренируемся, готовимся к сезону, и совершенно неважно, будет этот сезон только в России или за рубежом.

Мы должны быть готовы к гонкам, поэтому на каждой тренировке ты думаешь именно про тренировку, а не про то, что будет дальше и на каких соревнованиях ты будешь выступать. Мы должны просто принять окончательное решение IBU и подстраиваться под ситуацию.

– Ну то есть еще нет тоски от того, что народ бежит на летнем чемпионате мира, а вы на Кубке Содружества?

– Ничего подобного я не испытываю. Тем более что в летнем чемпионате мира участвовал всего один раз за карьеру. По большому счёту этот турнир мимо меня прошёл, если в целом брать. Посмотрел только результаты и аналитику.

– Когда начался конфликт на Украине, могли предположить, что будут такие последствия?

– Думаю, тогда вообще никто и ничего не мог точно сказать. На эту ситуацию мы никак не могли повлиять, как и на ситуацию с ковидом. Просто научились жить в новой реальности.

– Мотивации хватает, чтобы руки не опускались?

– Мотивации более чем достаточно. Я прекрасно вижу свои слабые стороны, мне хочется поработать над тем, чтобы их устранить. Главное – стать лучше по сравнению с самим собой.

Допустим, нас допустят до Кубка мира, а ты будешь выступать на прежнем уровне. Разве это круто? Я хочу бороться с сильнейшими на равных, а не радоваться тому, что просто набрал какие-то очки в общем зачете, – заявил Халили.

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