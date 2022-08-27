Алимбекова о Кубке Содружества: «Нет никакого сожаления, что мы не на летнем ЧМ. Нам и здесь пока неплохо»

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова высказалась о пропуске чемпионата мира по летнему биатлону в Рупольдинге.

На данный момент сборные России и Беларуси отстранены от международных стартов из-за ситуации на Украине.

«Знаете, топовые спортсмены редко посещают летний чемпионат мира. Так что для меня было странно, что многие из элиты мирового биатлона поехали сейчас туда соревноваться. Обычно все отсиживаются, так как это не входит в план подготовки.

На летнем мире я бы и не хотела состязаться, но, наверное, про отстранение от международных стартов меня отпустило, когда я уже приехала соревноваться в Уфу (где в марте проходил открытый чемпионат России – Sports.ru).

В это время продолжался Кубок мира, а у меня была вторая строчка в общем зачете. Мне тогда было непросто, сейчас меня отпустило. Я искренне порадовалась за Анастасию Киннунен, в девичестве Дуборезову (представительницу Финляндии, которая взяла бронзу летнего ЧМ в суперспринте – Sports.ru).

Рада, что у нее получилось на огневых рубежах! Я смотрела гонку по сивидате, прогуливаясь на Роза Хутор (сейчас Алимбекова участвует в Кубке Содружества в Сочи – Sports.ru). Нет никакого сожаления, что мы не на летнем мире. Нам и здесь пока неплохо», – сказала Алимбекова.