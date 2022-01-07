Массажист сборной России Никитин сдал положительный тест на коронавирус на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе

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Массажист российской команды Роман Никитин сдал положительный тест на коронавирус перед стартом этапа Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе. 

Об этом сообщает телеграм-канал СБР.

Никитин находится на карантине. Российская команда в ближайшие дни будет постоянно тестироваться на COVID-19. 

Также IBU сообщил, что заразившийся есть в команде Швейцарии – это Беньямин Вегер, информирует Zeit Online.

Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет 7-9 января. 

Накануне стало известно о положительном тесте у Эдуарда Латыпова, он проведет на карантине 14 дней без возможности сдавать тесты.

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