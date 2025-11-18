  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Истомин об участии Серохвостова в Кубке МЛКБ: «Даниил настроен оптимистично, подготовка проходит хорошо»
1

Истомин об участии Серохвостова в Кубке МЛКБ: «Даниил настроен оптимистично, подготовка проходит хорошо»

Биатлонист Серохвостов надеется выступить на клубном турнире в Ханты-Мансийске.

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин высказался о перспективах участия Даниила Серохвостова в Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Соревнования пройдут 22-23 ноября в Ханты-Мансийске. Ранее Серохвостов во время сборов вывихнул при падении большой палец на левой руке.

«Сам Даниил настроен оптимистично, и мы в том числе. У нас остается неделя [до старта соревнований], и мы каждый день мониторим ситуацию, следим за ней, и надеюсь, что с первых стартов Даниил примет в них участие», – сказал Истомин.

По его словам, Серохвостов сейчас проходит реабилитацию, приступил к стрелковым тренировкам, выполняет скоростную работу.

«Мы несколько видоизменили саму подготовку, учитывая, что Даниил долгое время не мог использовать вторую руку, использовать вторую лыжную палку. Поэтому мы часть тренировок переводили на другие средства подготовки.

В целом подготовка проходит хорошо. Те скорости, которые он показывает сейчас на дистанции, впечатляют и других тренеров, и соперников. Сильно, надеюсь, [травма] не сказалась на его подготовке», – добавил тренер.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ТАСС
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
травмы
Артем Истомин
Международная лига клубного биатлона (МЛКБ)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов выступит за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру», Белько и Сола – за «М@КСИМУС»
сегодня, 12:06
Каминский о начале сезона: «Расписание составлено таким образом, чтобы дать белорусам возможность передохнуть перед Кубком Содружества, а наших, наоборот, подзагрузить Кубком России»
17 ноября, 12:33
Даниил Серохвостов: «Шанс поехать на Олимпиаду – 0 процентов. Не думаю, что нас куда-то возьмут»
15 ноября, 06:25
Главные новости
Депутат Свищев: «Ковентри говорит совершенно правильные вещи. Главное, чтобы ее слова не расходились с делами»
сегодня, 18:38
IBU о допуске россиян: «В настоящее время никаких изменений не предвидится. Исполнительный совет следит за развитием событий на местах»
сегодня, 17:34
Виктор Майгуров: «СБР остается в топе федераций, которые получают 100 баллов по рейтингу РУСАДА»
сегодня, 16:51
Пройс и Мюльбахер выиграли спринт на отборочных соревнованиях в Обертиллиахе, Хаузер – 2-я, Фак – 4-й, Эдер – 7-й, Лампич – 15-я
сегодня, 15:20
Виттоцци, Вирер, Джакомель и Хофер вошли в состав сборной Италии на первый этап Кубка мира
сегодня, 12:36
Составы команд на Кубок МЛКБ: Серохвостов выступит за «Профински», Поршнев и Метеля – за «Югру», Белько и Сола – за «М@КСИМУС»
сегодня, 12:06
Директор СБР Пак о падении интереса к биатлону в России: «Не знаю, откуда такая информация. Биатлон на 4-м месте по трансляциям»
сегодня, 12:05
Серохвостов восстановился после травмы и выступит на Кубке МЛКБ
сегодня, 11:17
Майгуров о патронах для биатлона: «Не дешевые, но они есть. Бить тревогу не нужно»
сегодня, 09:33
Директор СБР Пак – на вопрос о призовых в сезоне: «Денег нет, но вы держитесь… Но все наши обязательства мы выполним»
сегодня, 09:25
Ко всем новостям
Последние новости
Эльвира Оберг встречается с Оскаром Брандтом
3 октября, 14:39Фото
19-летний чешский биатлонист Ян Ваня погиб в автокатастрофе
23 сентября, 11:29
Светлана Ишмуратова: «Гришин запомнился своими замечательными репортажами. У него был неповторимый стиль»
5 августа, 16:19
Ишмуратова о ЧМ по водным видам спорта: «Ребята настроились на борьбу и доказали миру, что нельзя нас сбрасывать со счетов»
4 августа, 07:31
Ассоциация лыжных видов спорта Германии о Лауре Дальмайер: «Ее наследие выйдет далеко за рамки спорта. Мы будем чтить ее память»
30 июля, 15:53
Дмитрий Васильев: «Сейчас ЧМ по хоккею – просто «междусобойчик», как в других видах спорта, где норвежские лыжники и биатлонисты выжили русских»
10 мая, 11:47
Латыпов, Логинов, Цветков и Легков сыграют в благотворительном футбольном матче
29 апреля, 15:09
Велепец возглавит мужскую сборную Польши по биатлону
18 апреля, 20:56
Чемпионат Италии. Джакомель и Каррара выиграли спринты, Каппеллари – 2-я, Аухенталлер – 3-я
29 марта, 16:10
Чемпионат Швеции. Понсилуома и Ханна Оберг победили в спринтах, Нелин и Скоттхайм – 2-е, Эльвира Оберг – 3-я, Самуэльссон не стартовал
29 марта, 14:29