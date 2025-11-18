Истомин об участии Серохвостова в Кубке МЛКБ: «Даниил настроен оптимистично, подготовка проходит хорошо»

Биатлонист Серохвостов надеется выступить на клубном турнире в Ханты-Мансийске.

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин высказался о перспективах участия Даниила Серохвостова в Кубке Международной лиги клубного биатлона.

Соревнования пройдут 22-23 ноября в Ханты-Мансийске. Ранее Серохвостов во время сборов вывихнул при падении большой палец на левой руке.

«Сам Даниил настроен оптимистично, и мы в том числе. У нас остается неделя [до старта соревнований], и мы каждый день мониторим ситуацию, следим за ней, и надеюсь, что с первых стартов Даниил примет в них участие», – сказал Истомин.

По его словам, Серохвостов сейчас проходит реабилитацию, приступил к стрелковым тренировкам, выполняет скоростную работу.

«Мы несколько видоизменили саму подготовку, учитывая, что Даниил долгое время не мог использовать вторую руку, использовать вторую лыжную палку. Поэтому мы часть тренировок переводили на другие средства подготовки.

В целом подготовка проходит хорошо. Те скорости, которые он показывает сейчас на дистанции, впечатляют и других тренеров, и соперников. Сильно, надеюсь, [травма] не сказалась на его подготовке», – добавил тренер.