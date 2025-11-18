Иван Черезов: «Цель на ближайшие пять лет – делать важные вещи, которые на десятки лет останутся в истории»

Черезов: цель – делать важные вещи, которые на десятки лет останутся в истории.

Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов рассказал о своей нынешней деятельности.

18 ноября Черезову исполнилось 45 лет.

«После окончания спортивной карьеры я остался в биатлоне, стал работать в концерне «Калашников». На данный момент я заместитель председателя Государственного совета Удмуртской республики и председатель комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике, возглавляю федерацию биатлона республики.

Ты постоянно хочешь достичь определенных результатов, что‑то внутри не позволяет опустить руки. Моя самая яркая золотая медаль – Италия, 2007 год, чемпионат мира, у нас тогда не было золотых медалей с этого турнира 7 лет. Попробовал заниматься триатлоном, бегал, но до больших дистанций не дорос. Больше люблю игровые виды, хоккей.

Цель на ближайшие пять лет – личностный рост как человека, который делает важные вещи, которые на десятки лет останутся в истории с положительной стороны, действовать во благо не только Удмуртии, но и всей страны», – сказал Черезов.