Сборная Украины по биатлону сохранит квоты для соревнований IBU, несмотря на пропуск заключительной части сезона

Сборная Украины по биатлону сохранит квоты на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Об этом сообщил директор по спорту и мероприятиям IBU Даниэль Бем. В прошлом сезоне Украина могла выставить по пять человек в мужских и женских гонках, но в марте команда пропустила три заключительных этапа Кубка мира и недосчиталась очков в зачете Кубка наций.

«На очередном заседании исполнительного комитета IBU было решено, что украинская федерация сохранит такую же квоту на сезон‑2022/23, которую имела в прошлом году», – цитирует Бема Федерация биатлона Украины.

В сезоне-2021/22 Украина заняла 14-е место в женском Кубке наций и 15-е в мужском.