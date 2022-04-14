Илья Лопухов: «Год назад я закончил работать со сборной Украины. Это было наше обоюдное решение с федерацией»

Российский тренер по биатлону Илья Лопухов рассказал о своем уходе из сборной Украины.

Лопухов начал работать в украинской команде с 2018 года, вместе с ним туда перешли россиянки Екатерина Бех, Анастасия Рассказова и Оксана Москаленко, получившие украинское гражданство. Накануне стало известно, что Бех и Москаленко были исключены из сборной Украины.

– Год назад я закончил работать со сборной Украины. В позапрошлом сезоне был старшим тренером резервной команды. Весной 2021 года я не стал продлевать контракт. Это было наше обоюдное решение с федерацией. Больше всего на это повлияла ситуация, которая случилась со здоровьем.

На сборе сломал руку. Зимой во время сезона была реабилитация после операции, но в то же время приходилось параллельно работать. Это привело к тому, что пришлось делать повторную операцию. Рука не срослась. Из-за всей этой ситуации был выхолощен как тренер. Получилось, что весной нужно было ложиться на операцию, а надо еще командой заниматься.

В середине апреля мы завершили сезон, а в середине мая нужно уже начинать подготовку к новому. Короткое окно, когда тебе надо решать вопросы по здоровью. В федерации были не против, чтобы я продолжал работать с командой Б. Но посоветовался с семьей, да и сам решил, взвесив все за и против, взять паузу и заняться здоровьем.

– Как девушки отреагировали, с которыми вы приезжали в Украину?

– По-разному. Кто-то из команды огорчился. Кто-то занял нейтральную позицию. Если говорить о конкретно трех девчонках, с которыми работали вместе, не сказать, что были за или против. Выслушали мои доводы и в рабочем порядке адекватно отреагировали на всю эту ситуацию.

Они в любом случае были при деле: кто-то готовился в национальной команде к Олимпиаде, кто-то работал в резервной. Свою карьеру продолжали. Тренер – не самое главное тут звено.

– Две из трех исключены из сборной Украины. Они не просились к вам обратно?

– Нет, такого не было. Общались о том, как у них дела, все ли нормально. Все сейчас друг за друга беспокоятся. Хотелось бы, чтобы мы желали друг другу только добра. Девчонки обращались по каким-то тренировочным консультациям. В любом случае у каждого спортсмена есть багаж проблем, – рассказал Лопухов.