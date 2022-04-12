Глава Федерации биатлона Украины Брынзак покидает свой пост из-за давления общественности. Он помог Бех и Москаленко вернуться в Россию (Metaratings)

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Стало известно, почему глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак не будет избираться на новый срок. 

Брынзак возглавлял украинскую федерацию с 1998 года.

По информации Metaratings.ru, после начала спецоперации на Украине Брынзак помог Екатерине Бех и Оксане Москаленко, которые ранее перешли в украинскую команду из России, покинуть территорию Украины, вывезя их в Венгрию.

Затем биатлонистки вернулись в Россию.

Брынзак заявлял, что спортсменки уже находились в России на момент начала спецоперации, однако его слова опроверг Дмитрий Пидручный. Под давлением общественности Брынзак принял решение не участвовать в выборах. 

Выборы президента Федерации биатлона Украины пройдут 18 мая.

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