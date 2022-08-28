Наталия Шевченко о причинах перехода из лыж в биатлон: «Не хотелось долгое время проводить на расстоянии с мужем»

Наталия Шевченко (Мекрюкова) рассказала, почему решила перейти из лыжных гонок в биатлон.

– Что скрывать, не хотелось долгое время проводить на расстоянии с мужем. Был в голове вариант с переходом Алексея в сервис лыжной сборной, но там тяжеловато было бы пробиться в состав сервис-бригады. Но мне и хотелось попробовать себя в биатлоне, жизнь спортивная короткая. Да и сезон предстоит в России, время подходящее. Не получится – ничего страшного.

– В таком случае вернетесь обратно в лыжи?

– Если почувствую, что биатлон – не мое, и если захочу вернуться, то почему нет? Никаких вариантов я не исключаю. Но пока не попробуешь – не узнаешь.

– С кем-то советовались, прежде чем принять окончательное решение?

– Сначала я спросила у Михаила Викторовича, не против ли он поработать со мной. Он ответил согласием, сказал, что ему было бы интересно. Алексей поддержал меня. Из тренеров лыжной сборной я советовалась только с Юрием Викторовичем Бородавко, так как он часто общается с Шашиловым. Но окончательное решение, естественно, было за мной.

– А Елене Валерьевне Вяльбе сами сказали?

– Так получилось, что за все годы в юниорской и взрослой сборной России по лыжным гонкам я ни разу не общалась лично с Еленой Валерьевной. Но без ее согласия переход не состоялся бы. Я так понимаю, что решение принималось на уровне президентов лыжной и биатлонной федераций.

– Не пытались вас удержать в лыжных гонках?

– Нет. По крайней мере, от Елены Валерьевны такого точно не было.

– Тем не менее после новости о вашем переходе она тут же сказала, что других спортсменов для биатлона у нее больше нет.

– Не знаю, как она относится лично ко мне, но для Елены Валерьевны все спортсмены национальной команды важны. Думаю, для нее это стало неожиданным. Но раз она меня отпустила, значит, все нормально, – сказала Шевченко.