Наталия Шевченко: «Шашилов сказал, что пока я не готова выступать на соревнованиях, я же стреляю только три месяца. Мой дебют в биатлоне состоится зимой»

Российская биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не участвует в гонках Кубка Содружества в Сочи.
О переходе спортсменки из лыжных гонок в биатлон стало известно в начале мая.
«Да это было понятно еще и месяц назад. Почему меня в итоге внесли в стартовый протокол – сюрприз.
Михаил Викторович (Шашилов) сказал, что пока я не готова выступать на соревнованиях, я же стреляю только три месяца. Я с этим согласна. Если выступать на соревнованиях, то готовой бороться, а не просто на старт выйти.
Мой дебют в биатлоне состоится зимой», − сказала Шевченко.