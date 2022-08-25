Наталия Шевченко: «Шашилов сказал, что пока я не готова выступать на соревнованиях, я же стреляю только три месяца. Мой дебют в биатлоне состоится зимой»

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Российская биатлонистка Наталия Шевченко объяснила, почему не участвует в гонках Кубка Содружества в Сочи.

О переходе спортсменки из лыжных гонок в биатлон стало известно в начале мая.

«Да это было понятно еще и месяц назад. Почему меня в итоге внесли в стартовый протокол – сюрприз.

Михаил Викторович (Шашилов) сказал, что пока я не готова выступать на соревнованиях, я же стреляю только три месяца. Я с этим согласна. Если выступать на соревнованиях, то готовой бороться, а не просто на старт выйти.

Мой дебют в биатлоне состоится зимой», − сказала Шевченко.

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