Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Маречек стартует первым в пасьюте, Микишка – 2-м, Каскель – 3-м

28 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге юниоры пробегут гонку преследования.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Юниоры

Гонка преследования, 10 км

Начало – 12.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йонаш Маречек (Чехия)

2. Томаш Микишка (Чехия) +5,0

3. Фабиан Каскель (Германия) +23,0

4. Джордже Колтя (Румыния) +27,0

5. Йозеф Кабрда (Чехия) +31,0

6. Винсент Боначчи (США) +32,0

7. Вадим Куралес (Казахстан) +35,0

8. Виталий Мандзын (Украина) +38,0

9. Максим Жермен (США) +43,0

10. Яса Зидар (Словения) +43,0

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге