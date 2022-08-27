Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Маречек стартует первым в пасьюте, Микишка – 2-м, Каскель – 3-м

Теги сборная Германии результаты летний биатлон юниорская сборная Германии юниорская сборная Украины чемпионат мира по летнему биатлону гонка преследования юниорская сборная Чехии юниорская сборная Казахстана юниорская сборная США юниорская сборная Словении юниорская сборная Румынии Томаш Микишка Йонаш Маречек Фабиан Каскель Максим Жермен Виталий Мандзын Джордже Колтя Биатлон

28 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге юниоры пробегут гонку преследования.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Юниоры

Гонка преследования, 10 км

Начало – 12.00 по московскому времени.

Старт-лист

1. Йонаш Маречек (Чехия)

2. Томаш Микишка (Чехия) +5,0

3. Фабиан Каскель (Германия) +23,0

4. Джордже Колтя (Румыния) +27,0

5. Йозеф Кабрда (Чехия) +31,0

6. Винсент Боначчи (США)  +32,0

7. Вадим Куралес (Казахстан) +35,0

8. Виталий Мандзын (Украина) +38,0

9. Максим Жермен (США) +43,0

10. Яса Зидар (Словения) +43,0

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные