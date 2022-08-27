Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Маречек стартует первым в пасьюте, Микишка – 2-м, Каскель – 3-м

28 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге юниоры пробегут гонку преследования.
Летний биатлон
Чемпионат мира
Рупольдинг, Германия
Юниоры
Гонка преследования, 10 км
Начало – 12.00 по московскому времени.
Старт-лист
1. Йонаш Маречек (Чехия)
2. Томаш Микишка (Чехия) +5,0
3. Фабиан Каскель (Германия) +23,0
4. Джордже Колтя (Румыния) +27,0
5. Йозеф Кабрда (Чехия) +31,0
6. Винсент Боначчи (США) +32,0
7. Вадим Куралес (Казахстан) +35,0
8. Виталий Мандзын (Украина) +38,0
9. Максим Жермен (США) +43,0
10. Яса Зидар (Словения) +43,0
Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге