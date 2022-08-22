Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге

С 25 по 28 августа в немецком Рупольдинге пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.

Чемпионат мира по летнему биатлону

Рупольдинг, Германия

25 августа

Суперспринт, юниоры

Квалификация – 11:15, финал – 15:30

Суперспринт, юниорки

Квалификация – 13:00, финал – 16:45

26 августа

Суперспринт, мужчины

Квалификация – 11:30, финал – 16:10

Суперспринт, женщины

Квалификация – 13:15, финал – 17:25

27 августа

Спринт, юниоры

11:00

Спринт, юниорки

13:15

Спринт, мужчины

15:45

Спринт, женщины

18:00

28 августа

Гонка преследования, юниоры

12:00

Гала-масс-старт, женщины

14:00

Гала-масс-старт, мужчины

16:05

Гонка преследования, юниорки

18:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.