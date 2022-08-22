Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге

С 25 по 28 августа в немецком Рупольдинге пройдет чемпионат мира по летнему биатлону. Sports.ru представляет расписание соревнований.
Чемпионат мира по летнему биатлону
Рупольдинг, Германия
25 августа
Суперспринт, юниоры
Квалификация – 11:15, финал – 15:30
Суперспринт, юниорки
Квалификация – 13:00, финал – 16:45
26 августа
Суперспринт, мужчины
Квалификация – 11:30, финал – 16:10
Суперспринт, женщины
Квалификация – 13:15, финал – 17:25
27 августа
Спринт, юниоры
11:00
Спринт, юниорки
13:15
Спринт, мужчины
15:45
Спринт, женщины
18:00
28 августа
Гонка преследования, юниоры
12:00
Гала-масс-старт, женщины
14:00
Гала-масс-старт, мужчины
16:05
Гонка преследования, юниорки
18:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований – московское.