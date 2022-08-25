Чемпионат мира по летнему биатлону. Самуэльссон, Понсилуома, Наврат, Реес, Крчмарж, Пидручный выступят в квалификации суперспринта

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26 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет мужской суперспринт.

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Мужчины

Суперспринт

Начало квалификации – 11:30, начало финала – 16:10 по московскому времени.

Старт-лист квалификации

2. Михал Крчмарж (Чехия)

7. Флоран Клод (Бельгия)

13. Мартин Понсилуома (Швеция)

16. Себастьян Самуэльссон (Швеция)

18. Филипп Наврат (Германия)

22. Роман Реес (Германия)

25. Дмитрий Пидручный (Украина)

32. Томмазо Джакомель (Италия)

41. Филипп Хорн (Германия)

44. Пеппе Фемлинг (Швеция)

47. Давид Цобель (Германия)

50. Владимир Илиев (Болгария)

59. Йеспер Нелин (Швеция)

Расписание чемпионата мира по летнему биатлону-2022 в Рупольдинге

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