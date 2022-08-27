Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры. Жермен, Каскель, Маречек, Фомин, Микишка выступят в спринте

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27 августа на чемпионате мира по летнему биатлону в Рупольдинге пройдет спринтерская гонка у юниоров. 

Летний биатлон

Чемпионат мира

Рупольдинг, Германия

Юниоры

Спринт, 7,5 км

Начало – 11.00 по московскому времени.

Старт-лист

9. Отто Инвениус (Финляндия)

10. Максим Жермен (США)...

19. Фабиан Каскель (Германия)...

21. Благой Тодев (Болгария)...

24. Ханс Келльнер (Германия)

25. Ондржей Манек (Чехия)...

37. Йонаш Маречек (Чехия)...

41. Альберт Энгельманн (Германия)

42. Максим Фомин (Литва)...

46. Томаш Микишка (Чехия)...

50. Беньямин Менц (Германия)...

65. Степан Кинаш (Украина) 

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