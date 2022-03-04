Кубок мира. Эстафета. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Франция – 2-я, Канада показала лучшую скорострельность

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Сборная Норвегии показала лучшее время лыжного хода в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.

Кубок мира по биатлону

8-й этап

Контиолахти, Финляндия

Мужчины

Эстафета

Лыжный ход

1-й этап

1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 16.07,9

2. Антонин Гигонна (Франция) – 3,0

3. Пеппе Фемилнг (Швеция) – 6,8

4. Давид Коматц (Австрия) – 9,9

5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 10,7

6. Микулаш Карлик (Чехия) – 12,1

7. Эрик Лессер (Германия) – 14,3

8. Томас Бормолини (Италия) – 16,8

2-й этап

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 16.05,0

2. Филип Андерсен (Норвегия) – 4,8

3. Витаутас Строля (Литва) – 5,7

4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 9,6

5. Лукас Хофер (Италия) – 10,2

6. Мартин Ягер (Швейцария) – 12,9

3-й этап

1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.56,9

2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 8,4

3. Бенедикт Долль (Германия) – 10,1

4. Симон Дестье (Франция) – 30,0

5. Дидье Бьона (Италия) – 33,5

6. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 36,0

4-й этап

1. Филипп Наврат (Германия) – 15.25,4

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,4

3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 9,2

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 11,2

5. Джейк Браун (США) – 49,3

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 49,7

Общее время лыжного хода

1. Норвегия  – 1:03.59,6

2. Швеция – 5,5

3. Франция – 17,8

4. Германия – 20,8

5. Италия – 1.25,8

6. Швейцария – 1.44,4

Общее время стрельбы

1. Канада – 3.56,8 (0+9)

2. Австрия – 3.58,9 (0+5)

3. Литва – 4.13,7 (0+7)

4. Словения – 4.13,8 (1+8)

5. Германия – 4.23,0 (0+8)

6. Швейцария – 4.28,4 (0+10)...

8. Швеция – 4.34,1 (0+10)

9. Франция – 4.37,6 (0+7)...

11. Норвегия – 4.43,3 (0+7)

Кубок мира. Эстафета. Норвегия победила, Швеция – 2-я, Франция – 3-я

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