Кубок мира. Эстафета. Норвегия была быстрейшей на лыжне, Франция – 2-я, Канада показала лучшую скорострельность

Сборная Норвегии показала лучшее время лыжного хода в эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти.
Кубок мира по биатлону
8-й этап
Контиолахти, Финляндия
Мужчины
Эстафета
Лыжный ход
1-й этап
1. Сиверт Гутторм Баккен (Норвегия) – 16.07,9
2. Антонин Гигонна (Франция) – 3,0
3. Пеппе Фемилнг (Швеция) – 6,8
4. Давид Коматц (Австрия) – 9,9
5. Себастьян Штальдер (Швейцария) – 10,7
6. Микулаш Карлик (Чехия) – 12,1
7. Эрик Лессер (Германия) – 14,3
8. Томас Бормолини (Италия) – 16,8
2-й этап
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 16.05,0
2. Филип Андерсен (Норвегия) – 4,8
3. Витаутас Строля (Литва) – 5,7
4. Теро Сеппяля (Финляндия) – 9,6
5. Лукас Хофер (Италия) – 10,2
6. Мартин Ягер (Швейцария) – 12,9
3-й этап
1. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15.56,9
2. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 8,4
3. Бенедикт Долль (Германия) – 10,1
4. Симон Дестье (Франция) – 30,0
5. Дидье Бьона (Италия) – 33,5
6. Феликс Ляйтнер (Австрия) – 36,0
4-й этап
1. Филипп Наврат (Германия) – 15.25,4
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 6,4
3. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 9,2
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 11,2
5. Джейк Браун (США) – 49,3
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 49,7
Общее время лыжного хода
1. Норвегия – 1:03.59,6
2. Швеция – 5,5
3. Франция – 17,8
4. Германия – 20,8
5. Италия – 1.25,8
6. Швейцария – 1.44,4
Общее время стрельбы
1. Канада – 3.56,8 (0+9)
2. Австрия – 3.58,9 (0+5)
3. Литва – 4.13,7 (0+7)
4. Словения – 4.13,8 (1+8)
5. Германия – 4.23,0 (0+8)
6. Швейцария – 4.28,4 (0+10)...
8. Швеция – 4.34,1 (0+10)
9. Франция – 4.37,6 (0+7)...
11. Норвегия – 4.43,3 (0+7)
Кубок мира. Эстафета. Норвегия победила, Швеция – 2-я, Франция – 3-я