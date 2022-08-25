Ирина Казакевич: «Опасна ли жара для спортсменов? В принципе, весь профессиональный спорт опасен. Все в одинаковых условиях»

Российская биатлонистка рассказала о погодных условиях во время спринта на этапе Кубка Содружества в Сочи.

– После финиша вас обливали водой. Это помогает восстановиться?

– Да, на самом деле это помогает. Наверное, сегодня весь персонал был задействован в том, чтобы максимально создавать нам условия охлаждения. Что на старте, что на дистанции, что на финише.

Большое спасибо нашей команде за это! Нам было сложно из‑за погодных условий, потому нас даже обливали на трассе.

– Что говорят врачи об этой жаре? Это не опасно для спортсменов?

– В принципе весь профессиональный спорт опасен, тут все в одинаковых условиях.

– Во время женского спринта на табло сообщалось, что температура достигла 46 градусов.

– Думаю, что здесь термометр находится на солнце, он нагревается. Думаю, что сейчас 32–33 градуса.

Во время сборов было примерно так же, может быть, чуть холоднее. Мы обычно занимались до пекла: находились на солнце с 8 до 11, потом уже работали в зале.

– Антон Бабиков сказал, что ему сложно представить, как он будет готовиться к следующей гонке. У вас так же?

– Это очень сложно, тем более, что с каждым днем дистанция будет увеличиваться. Думаю, что нам нужно потерпеть, чтобы понять все условия. Надеюсь, дальше мы будем справляться лучше, – сказала Казакевич.