Чемпиону мира Антону Шипулину исполнилось 35 лет

Сегодня бывшему российскому биатлонисту исполнилось 35 лет.

Шипулин – чемпион мира 2017 года в мужской эстафете, бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере в том же виде программы. Всего у него семь медалей чемпионатов мира (1-3-3).

На этапах Кубка мира Шипулин 44 раза попадал в топ-3 (11-14-19) и дважды становился вторым в общем зачете. В сезоне-2014/15 он выиграл Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов.

В декабре 2018-го биатлонист объявил о завершении спортивной карьеры.

Также у Шипулина было олимпийское золото Сочи-2014 в мужской эстафете, но он лишился награды после дисквалификации Евгения Устюгова за допинг.