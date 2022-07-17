Антон Шипулин: «Мы должны были лететь тем же маршрутом, что и Малиновский, но не полетели из-за тумана. Очень горько, когда уходят молодые»

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин прокомментировал новость о гибели Игоря Малиновского в авиакатастрофе на Камчатке.

«Я соболезную всем близким и родным Игоря. Сил вам. Это невосполнимая утрата. Мы были знакомы с Игорем. Хороший, добрый, скромный парень, яркий и талантливый спортсмен.

Он обожал биатлон, но еще большей его страстью были вертолеты. Как только о них разговор заходил, все – у Игоря глаза загорались.

Мы тоже должны были лететь тем же маршрутом, что и Игорь. Но не полетели из-за тумана. Сегодня видел место крушения – все в обломках. Очень горько, когда уходят молодые», – написал Шипулин.

«Душа в небе, я буду пилотом». На Камчатке разбился вертолет, которым управлял наш лучший биатлонист-юниор