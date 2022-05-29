Антон Шипулин: «Мы большая сильная страна и справимся со всеми трудностями. Выйдем на международные соревнования и будем намного сильнее»

Чемпион мира по биатлону, депутат Госдумы Антон Шипулин считает, что российские спортсмены вернутся на международную арену более сильными, чем прежде.

«Сейчас разрабатывается план мероприятий внутри нашей страны. Я думаю, что, с одной стороны, это плохо, с другой – может дать толчок и развитие внутри наших регионов. Те внутрироссийские соревнования, которые в свое время потеряли статус, они как раз сейчас будут повышать его. У молодежи больше будет желания и возможностей заниматься тем или иным видом спорта.

Мы – одна большая сильная страна и мы справимся со всеми трудностями. Сейчас внутри страны мы разовьем еще больше спортивной инфраструктуры и пропаганду спорта. Мы выйдем на международные соревнования и будем намного сильнее, предпосылки есть», – сказал Шипулин.