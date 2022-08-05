«Мы смогли провести первые дни с лыжниками, что было здорово. Все вовлечены в подготовку, и это радует». Тренер сборной Франции Виттоз о сборе в Норвегии

Тренер мужской сборной Франции по биатлону Венсан Виттоз рассказал о сборах команды в Норвегии, где спортсмены участвуют в фестивале Blink.

«После двух лет эпидемии ковида у нас был более длительный перерыв с меньшим количеством сборов – перед их возобновлением в июне-июле.

Каждому приходилось собираться с силами в домашних условиях, поэтому мы давали спортсменам больше самостоятельности и свободы в этот период. Сейчас они как профессионалы довольно быстро вернулись к своей обычной подготовке.

Фактически мы начинаем работать по классической схеме с более частой периодичностью сборов. Отныне мы будем видеться со спортсменами гораздо больше.

Доволен ли я тем, что увидел за несколько дней в Норвегии? Конечно! Вижу активную увлеченность и старание. Наша группа находится здесь в хороших условиях, и мы смогли провести первые дни с лыжниками, что было здорово.

Также мы смогли поиграть с ними в футбол – заняться чем-то веселым и непривычным. Атмосфера очень хорошая, мы чувствуем, что все вовлечены в этот период подготовки, и это радует.

Мы собираемся использовать Blink для повышения интенсивности. Начиная с марта, это будет первый раз, когда они (спортсмены) столкнутся с максимальными нагрузками», – рассказал Виттоз.