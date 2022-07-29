Ирина Казакевич: «С Непряевой проводили совместные тренировки. Где-то мне удавалось подержаться»

Российская биатлонистка рассказала о сборе с лыжниками в Малиновке.

– Как лыжники вас приняли в команде на сборах? Давали советы по ходу сбора?

– У них очень дружная команда. С кем-то из ребят и девчонок я уже немного общалась, кого-то знала заочно. Они всегда готовы были меня поддержать, что-то показать и рассказать про трассу.

Я была в Малиновке первый раз, и важно было познакомиться с трассой, имитационным и беговым кругом. Когда мне на некоторых тренировках было тяжело, ребята давали советы в техническом плане, что было очень приятно.

– С Александром Большуновым и Натальей Непряевой общались? Какое впечатление они произвели?

– Мы тренируемся в одной команде, поэтому, конечно, общаемся со всеми, но с Александром Большуновым не так часто. Ребята тренируются намного сильнее. Мы находимся рядом в некоторых упражнениях на силовых тренировках, а с девчонками и Натальей Непряевой проводили совместные тренировки. Где-то мне удавалось за ними подержаться.

На кроссовых тренировках можно просто побегать вместе, обсудить какие-то моменты и поделиться впечатлениями. Всё как в обычной команде.

– В Малиновке нет стрельбища. Как вы столь долгое время восполняли недостаток стрелковой подготовки?

– У меня с собой есть пневматическая винтовка БИ-7-5 без газового баллона. Она утяжеленная, максимально приближена к моей винтовке и максимально подогнана под меня по всем размерам, чтобы я могла работать и лёжа, и стоя. Но с ней я могу работать только в комнате в холостом тренаже, – сказала Казакевич.