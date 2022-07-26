Бородавко о сборе Казакевич с лыжниками: «Ирина очень старается, понимает, зачем она сюда приехала. Все внимательно слушает и как губка впитывает нюансы»

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Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал о тренировках биатлонистки Ирины Казакевич в лыжной команде.

«Казакевич продолжает тренироваться с нами. Этот сбор она полностью пройдет, а уже в августе вернется в группу Михаила Викторовича (Шашилова).

Спортсменка захотела посмотреть, как тренируются лыжники, то есть поработать на несколько других скоростях. Здесь она занимается только лыжной подготовкой, стрельбища тут нет. О ее состоянии детально может порассуждать Михаил Викторович в августе.

Отмечу, что Ирина очень старается, понимает, зачем она сюда приехала. Все внимательно слушает и как губка впитывает нюансы, которые мы ей преподносим. Я доволен тем, как она выкладывается», – сказал Бородавко.

Сбор группы Бородавко в Малиновке (Архангельская область) проходит с 12 июля по 1 августа.

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