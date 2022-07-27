Васильев о сборе Казакевич с лыжниками: «Шашилов расписался в некомпетентности. Он не знает, как тренировать одну из своих лучших спортсменок?»

Двукратный олимпийский чемпион высказался о том, что биатлонистка временно присоединилась к группе лыжников Юрия Бородавко.

«То, что она решила делиться опытом с лыжниками, это похвально и здорово, но я не думаю, что это стоит делать на уровне национальной сборной, тем более основного состава. Считаю это не совсем корректным.

К тому моменту, когда спортсмены выходят на высокий профессиональный уровень, их тренер должен обладать всеми инструментами и методиками тренировки. Но это подтверждает тезис, о котором я все время говорил, что Шашилов – это максимум региональный тренер.

Тренер сборной, который отдает свою сильнейшую спортсменку лыжному тренеру, расписывается в своей полной несостоятельности и некомпетентности. Он не знает, как тренировать одну из своих лучших спортсменок?

В то же время я согласен, что у лыжников есть чему поучиться в функциональной подготовке. Но этим надо заниматься именно в юниорском возрасте, а потом уже заниматься исключительно биатлоном.

Также не стоит забывать, что у биатлонистов совсем другая работа, чем у лыжников. У них интервальные гонки в рваном ритме на коротком круге, поэтому даже у многих сильных лыжников не получилось в биатлоне. Они начинали ходом проигрывать даже биатлонистам», – сказал Васильев.

Бородавко о сборе Казакевич с лыжниками: «Ирина очень старается, понимает, зачем она сюда приехала. Все внимательно слушает и как губка впитывает нюансы»

Шашилов о временном переходе Казакевич к Бородавко: «Ничего страшного не вижу. Я бы многим тренерам в биатлоне посоветовал сотрудничать»