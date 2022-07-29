Ирина Казакевич: «С первого дня сборов тренируюсь строго по плану лыжной команды»

Российская биатлонистка поделилась впечатлениями от совместного сбора с лыжниками.

– В целом мне все очень нравится. Даже сбор прошел быстро, осталось всего три-четыре дня. Думала, что под конец появится желания вернуться обратно домой, но время пролетело так незаметно, что хочется продлить этот период.

– Это была ваша идея или вашего тренера ?

– Это наша совместная идея. Я настаивала на этом, и оставалось только согласовать данный вопрос с Юрием Викторовичем Бородавко. У меня такая мысль возникла еще в конце прошлого сезона. При возможности я хотела поработать именно с этой группой и очень рада, что это получилось сделать.

– Кто писал вам план на этот сбор?

– Михаил Викторович не имеет никакого отношения к плану на этом сборе, но он знает всю работу, которую я выполняю. С первого дня, как я сюда приехала, тренируюсь строго по плану лыжной команды. Юрий Викторович объяснил все тренировки, и я их полностью выполняю в тех же пульсовых режимах, в которых здесь работают ребята.

– Многие говорят, что по стилю работы Шашилов и Бородавко похожи. Они действительно единомышленники?

– В целом да, потому что у них очень много похожих тренировок и близки подходы к самим тренировкам и к тому, что мы делали. Кроме того, у нас был совместный сбор в Крыму, где мы часто пересекались на велосипедных тренировках. У нас похожие тренировочные планы, похожая силовая работа. Меня тренировочные нагрузки здесь не удивили.

Есть небольшие отличия. Например, у лыжной команды намного выше функциональная подготовка, и этому уделяется больше времени, – сказала Казакевич.