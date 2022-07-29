Ирина Казакевич: «С первого дня сборов тренируюсь строго по плану лыжной команды»

Теги сборная России жен лыжные гонки Юрий Бородавко Михаил Шашилов Ирина Казакевич Биатлон

Российская биатлонистка Ирина Казакевич поделилась впечатлениями от совместного сбора с лыжниками. 

– В целом мне все очень нравится. Даже сбор прошел быстро, осталось всего три-четыре дня. Думала, что под конец появится желания вернуться обратно домой, но время пролетело так незаметно, что хочется продлить этот период.

– Это была ваша идея или вашего тренера Михаила Шашилова?

– Это наша совместная идея. Я настаивала на этом, и оставалось только согласовать данный вопрос с Юрием Викторовичем Бородавко. У меня такая мысль возникла еще в конце прошлого сезона. При возможности я хотела поработать именно с этой группой и очень рада, что это получилось сделать.

– Кто писал вам план на этот сбор?

– Михаил Викторович не имеет никакого отношения к плану на этом сборе, но он знает всю работу, которую я выполняю. С первого дня, как я сюда приехала, тренируюсь строго по плану лыжной команды. Юрий Викторович объяснил все тренировки, и я их полностью выполняю в тех же пульсовых режимах, в которых здесь работают ребята.

– Многие говорят, что по стилю работы Шашилов и Бородавко похожи. Они действительно единомышленники?

– В целом да, потому что у них очень много похожих тренировок и близки подходы к самим тренировкам и к тому, что мы делали. Кроме того, у нас был совместный сбор в Крыму, где мы часто пересекались на велосипедных тренировках. У нас похожие тренировочные планы, похожая силовая работа. Меня тренировочные нагрузки здесь не удивили.

Есть небольшие отличия. Например, у лыжной команды намного выше функциональная подготовка, и этому уделяется больше времени, – сказала Казакевич. 

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