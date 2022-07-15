Шашилов о временном переходе Казакевич к Бородавко: «Ничего страшного не вижу. Я бы многим тренерам в биатлоне посоветовал сотрудничать»

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Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов высказался о временном переходе Ирины Казакевич в группу лыжного тренера Юрия Бородавко.

Сейчас биатлонистка пропускает сбор группы Шашилова в Тюмени.

«У меня такое часто встречается, мы с Юрием Викторовичем дружим, у меня ездят спортсмены к нему на подготовку, которые понимают, не боятся тренироваться.

Поэтому ничего страшного я не вижу. Я бы многим тренерам в биатлоне посоветовал сотрудничать. Нормальный спортсмен хочет работать много и показывать результаты, тут другого пути нет.

Когда-то [Светлана] Миронова, [Анастасия] Шевченко были там, с этим проблем нет», – рассказал Шашилов.

Биатлонистка Казакевич временно присоединилась к лыжному тренеру Бородавко. Она пропускает сбор группы Шашилова в Тюмени

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