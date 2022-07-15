Юрий Бородавко: «У Казакевич было желание потренироваться в нашей команде, ощутить нагрузки и скорости лыжников. Мы пошли ей навстречу»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил временный переход биатлонистки Ирины Казакевич в свою группу.

Казакевич готовится к сезону под руководством Михаила Шашилова, но сейчас пропускает сбор его команды в Тюмени.

«У спортсменки было желание потренироваться в нашей команде и ощутить на тренировках нагрузки и скорости лыжников. Мы пошли ей навстречу, считаю, что это хорошая практика.

Еще в советские времена лучшие биатлонисты тренировались рядом с лыжниками, это шло только на пользу.

Пока разговор шел только об одном сборе, дальнейшие шаги будем обсуждать с Михаилом Викторовичем (Шашиловым). Мы еще в октябре будем проводить сборы в одном месте», – сказал Бородавко.

Биатлонистка Казакевич временно присоединилась к лыжному тренеру Бородавко. Она пропускает сбор группы Шашилова в Тюмени