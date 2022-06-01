Проект спорткомплекса имени Шипулина в Екатеринбурге получил положительное заключение госэкспертизы

Проект многофункционального биатлонного комплекса имени Антона Шипулина в Екатеринбурге получил положительное заключение госэкспертизы.

Об этом сообщается в системе Единого государственного реестра заключений. После утверждения проектной документации должны быть утверждены точные характеристики объекта и стоимость работ.

Комплекс будет включать в себя более 10 спортивных площадок, в том числе лыжно-биатлонную арену.

В биатлонном комплексе имени Шипулина в Екатеринбурге построят легкоатлетический стадион, бассейн и тренажерный зал